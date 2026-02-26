© ФОКУС Бомбата, с увеличението на цените на водата, я оставиха на служебния кабинет. Това заяви депутатът от ''Продължаваме Промяната - Демократична България" Богдан Богданов пред журналисти в парламента, предаде репортер на ФОКУС. Коментарът му идва във връзка с изнесените данни от народния представител от ГЕРБ Николай Нанков, че цената на водата се покачва от 1 март.



"Това, което КЕВР взе като решение края на миналата година - на 19 декември 2025 година ръководството на КЕВР, назначено от ГЕРБ, "ДПС - Ново Начало, БСП и ИТН, взе решение да увеличи цената на водата и само месец по - късно министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов призова ВиК холдинга, на който той е принципал, да не изпълнява решението на КЕВР. И вече три месеца ВиК холдинга не е актуализирал цените на водата - това се направи чак днес, няколко дни след като стъпи новия служебен кабинет'', заяви Богданов.



"Тази бомба я оставиха накрая за служебен кабинет, който е само на няколко дни и трябва да обяснява защо това дружество не изпълнява своя ангажимент, защо не е актуализирало цените и защо три месеца българските граждани не бяхме информирани, че ще се покачат цените", попита още той.



Богданов призова изпълнителния директор на "Български ВиК холдинг" да даде публично обяснение защо решението на КЕВР не е било изпълнено в предвидения срок.



"ВиК холдингът не изпълнява своя ангажимент и по закон след решението на КЕВР, който беше избран от последното правителство, това е въпрос, който ние задаваме", попита още депутатът.



