ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ПП-ДБ за покачването на цената на водата: Заложена бомба за служебното правителство
"Това, което КЕВР взе като решение края на миналата година - на 19 декември 2025 година ръководството на КЕВР, назначено от ГЕРБ, "ДПС - Ново Начало, БСП и ИТН, взе решение да увеличи цената на водата и само месец по - късно министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов призова ВиК холдинга, на който той е принципал, да не изпълнява решението на КЕВР. И вече три месеца ВиК холдинга не е актуализирал цените на водата - това се направи чак днес, няколко дни след като стъпи новия служебен кабинет'', заяви Богданов.
"Тази бомба я оставиха накрая за служебен кабинет, който е само на няколко дни и трябва да обяснява защо това дружество не изпълнява своя ангажимент, защо не е актуализирало цените и защо три месеца българските граждани не бяхме информирани, че ще се покачат цените", попита още той.
Богданов призова изпълнителния директор на "Български ВиК холдинг" да даде публично обяснение защо решението на КЕВР не е било изпълнено в предвидения срок.
"ВиК холдингът не изпълнява своя ангажимент и по закон след решението на КЕВР, който беше избран от последното правителство, това е въпрос, който ние задаваме", попита още депутатът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Явор Пенчев: Целенасочено се разпространяват неверни и манипулати...
10:57 / 26.02.2026
Закриват българската служба на "Свободна Европа"
10:36 / 26.02.2026
В едната част на България е пролет, в Родопите - сняг вали на гол...
10:58 / 26.02.2026
Антон Станков: Очакванията са заседанието на ВСС да бъде провален...
11:01 / 26.02.2026
Христанов: Частни лица проверяват влизащата стока вместо държават...
10:19 / 26.02.2026
Българка застава начело на американски град
09:48 / 26.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS