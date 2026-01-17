Оживява единствен по рода си български обичай

© Nova tv Интересен и единствен по рода си български обичай, който не е кукерски, но е също толкова атрактивен, се провежда по това време на годината в ловешкото село Йоглав. Нарича се "Камилата“ и според местните датира още от основаването на селото.



Обичаят представлява весела и шеговита маскарадна игра предавана от поколение на поколение. Той се изпълнява на Ивановден по стар стил, когато маскираните участници обикалят домовете на хората с името Иван.



Името на селото също буди любопитство. Според местна легенда "Йоглав“ идва от турски и означава "няма дума“ – толкова е красиво мястото, че не може да бъде описано с думи.



Днес обичаят "Камилата“ не само съхранява живи традициите, но и привлича все повече туристи в района. Йоглав се намира в близост до Деветашкото плато, Деветашката пещера и Крушунските водопади – едни от най-посещаваните природни забележителности в България, информира NOVA.