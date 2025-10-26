ЗАРЕЖДАНЕ...
|Отиде си само на 43! България загуби голямо име в спорта
Той ще остане завинаги в сърцата на неговите приятели и близки със своята усмивка и чувството за хумор.
Талантът от Омуртаг, който разви своите умения под ръководството на Фикрет Ерджебов, спечели сребърен медал от световното първенство за юноши през 2000 г. През 2004-а той завоюва бронз на европейското първенство и се класира за олимпийските игри в Атина.
Дългогодишният шампион на България в категория до 48 кг беше част от славното поколение боксьори заедно с братята Кубрат и Тервел Пулеви, Борис Георгиев, Спас Генов, Александър Владимиров, Детелин Далаклиев, Димитър Щилянов...
Спортната джунгла изказва своите съболезнования на близките и приятелите на Салим Салимов.
Почивай в мир, шампионе!
