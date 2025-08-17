ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Отиде си Димитър Димитров
Автор: Емануела Вилизарова 19:05Коментари (0)624
©
Театър "Васил Друмев“ – Шумен съобщи с дълбока скръб за кончината на своя бивш директор Димитър Димитров – режисьор, драматург и преподавател в НАТФИЗ.

Завършил е ВИТИЗ "Кръстю Сарафов“ през 1978 г., работи като актьор, каскадьор, режисьор и драматург.

Ръководи театрите в Ловеч (1990–1992) и Шумен (1992–1994, 2017–2022), а между 1994 и 2000 г. преподава в НАТФИЗ.

Димитров има значим международен принос, като е работил по проекти в Австралия и е изнасял лекции в James Cook University. В Канада създава International Talent Club и фондация Art Education Support, чрез които популяризира българската култура и развива международни инициативи в областта на изкуството и образованието.

От театъра изразяват искрените си съболезнования към семейството, близките и колегите му, като подчертават, че неговият творчески дух и дело ще останат светъл ориентир за бъдещите поколения.

Екипът на "Фокус" също изказва съболезнования на близките!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Огненият ад в Стара Загора: Пожарът е под контрол, хеликоптер е н...
18:39 / 17.08.2025
Размазана кола на АМ "Тракия", втората - в другото платно!
18:48 / 17.08.2025
Търсят се доброволци за огнения ад край Стара Загора
17:35 / 17.08.2025
Вижте какво реши съдът за младежа, причинил смъртоносната катастр...
17:39 / 17.08.2025
Тези са двете момичета, возили се в колата на 21-годишния Виктор ...
17:13 / 17.08.2025
Прокуратурата: Виктор, врязал се в автобус в София, е дишал райск...
17:20 / 17.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Вдигат минималната работна заплата
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Гаджето на Глория е арестуваният от ОПГ-то, разкрито от пловдивските спецслужби
Гаджето на Глория е арестуваният от ОПГ-то, разкрито от пловдивските спецслужби
18:48 / 15.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Мъж уби жена си в Пловдив
България и Войната в Украйна
Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: