ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Отиде си Димитър Димитров
Завършил е ВИТИЗ "Кръстю Сарафов“ през 1978 г., работи като актьор, каскадьор, режисьор и драматург.
Ръководи театрите в Ловеч (1990–1992) и Шумен (1992–1994, 2017–2022), а между 1994 и 2000 г. преподава в НАТФИЗ.
Димитров има значим международен принос, като е работил по проекти в Австралия и е изнасял лекции в James Cook University. В Канада създава International Talent Club и фондация Art Education Support, чрез които популяризира българската култура и развива международни инициативи в областта на изкуството и образованието.
От театъра изразяват искрените си съболезнования към семейството, близките и колегите му, като подчертават, че неговият творчески дух и дело ще останат светъл ориентир за бъдещите поколения.
Екипът на "Фокус" също изказва съболезнования на близките!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Огненият ад в Стара Загора: Пожарът е под контрол, хеликоптер е н...
18:39 / 17.08.2025
Размазана кола на АМ "Тракия", втората - в другото платно!
18:48 / 17.08.2025
Търсят се доброволци за огнения ад край Стара Загора
17:35 / 17.08.2025
Вижте какво реши съдът за младежа, причинил смъртоносната катастр...
17:39 / 17.08.2025
Тези са двете момичета, возили се в колата на 21-годишния Виктор ...
17:13 / 17.08.2025
Прокуратурата: Виктор, врязал се в автобус в София, е дишал райск...
17:20 / 17.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS