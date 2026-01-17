© Опасна комбинация от енергийни напитки и вейп изпратиха тийнейджър в болница.



15-годишен тийнейджър постъпи за лечение във филиала на спешна медицинска помощ в Чирпан, след като не се е почувствал добре след употреба на енергийна напитка и пушене на електронно устройство (вейп), съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.



Пред униформените служители момчето обяснило, че е изпил пет кутии енергийна напитка и е пушил вейп.



За установяване на съдържанието на вейпа на ученика е взета е кръвна проба за токсико-химична експертиза.



Електронното устройство е предоставено на органите на реда от бащата на момчето с протокол за доброволно предаване.



По-късно същия ден момчето е било откарано в болница в Стара Загора, където е било прегледано и освободено.