Онкоболна жена не беше пусната на полет на столичното летище, багажът й надвишавал разрешените размери с 1 см!
Автор: ИА Фокус 09:54Коментари (0)405
©
Онкоболна жена не беше допусната до полет за Италия, защото според наземните оператори, багажът ѝ надвишавал разрешените размери. Ситуацията се разиграва на летище "Васил Левски".

Когато поискала да заплати, на жената вече било отказано да се качи на самолета.

Вместо да се качи на самолета до Италия, където да се подложи на поредната имунотерапия, жената е прегледана от спешните медици заради влошеното си състояние.

"Пътувала е доста години с компанията и този куфар и никога не е имала проблем. Багажът се оказал по-голям с 1 см. Помолила е да си плати глобата и да се качи на самолета. Дошли са и гранични полицаи, но в никакъв случай не е имало скандал. Стояла е до гейта, надявайки че като минат всички пътници ще я пуснат да си плати и да се качи. Много хора са помолили тя да бъде пусната. На една пътничка ѝ е казано "Искате ли да се наредите до нея?". Накрая са поискали документите на леля ми. Тя подава лична и дебитна карта, заедно с бордната. Взимат ги, а после ги връщат и ѝ съобщават, че е анулирана. Гейтът не е бил затворен. Обяснила е, че всяка сряда трябва да бъде в дадената болница заради лечение, но отново не се съгласили", обясни Петя пред NOVA.

От аеропорта изпращат позиция по случая. В нея твърдят, че са направили всичко възможно да обяснят на жената, че или трябва да заплати допълнително за по-големия багаж, или да тръгне без него. Оттам твърдят още, че тя е отказала и затова не е качена на полета. Уточняват, че е имало вербална агресия от нейна страна. Намесила се е "Гранична полиция".

В коментар в тв студиото вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов се възмути от случая и каза, че още следващата седмица ще внесе поправки за по-високи глоби - 10 000 лв. - в закона за въздухоплаване.







