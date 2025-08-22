© Невиждана буря удари Плевен и региона в днешния следобед. Кадри от село Радишево, публикувани от Александър Николаев, показват силата на природата. Студеният циклон, за който предупреждаваха синоптиците, нахлу първо в Северозападна България, а по-късно достигна и столицата София.



През нощта краткотрайни превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в централната и източната част от страната. До сутринта валежите ще спрат. От запад облачността ще намалее. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и силен вятър от запад-северозапад.



Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните и крайните южни райони облачността ще е променлива, често значителна. В следобедните часове краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има главно в планинските райони на Южна България. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.