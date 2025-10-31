ИЗПРАТИ НОВИНА
Нешка Робева: Честит празник, тиквопоклонци!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:59
©
Известната треньорка по художествена гимнастика и общественичка Нешка Робева се обяви с остър коментар срещу налагането на Хелоуин в българските училища и детски градини.

В свой публикуван текст тя поздрави кмет, който е забранил организираното отбелязване на празника в образователните институции, наричайки го "сатанински маскарад“.

Бунт срещу "тиквопоклонството“

Робева не крие възмущението си от това как чужди традиции изместват българските празници и ценности. Особено я тревожи фактът, че на следващия ден след Хелоуин – 1 ноември, Денят на народните будители – често остава в сянка.

В думите ѝ се усеща не просто критика към западната култура, а болка от духовната подмяна, която тя вижда в обществото:

"Ще се организират, ще празнуват, ще ни приобщават към цивилизацията… Но към коя цивилизация, господа червенотиквеничковци?“

По думите ѝ, зад фасадата на "свободата на избора“ стои подмяна на ценностите, при която всичко, което "на децата им харесва“, се приема безкритично – дори когато то влиза в противоречие с възпитанието, морала и културната памет.

"Щом детето иска…“ – симптом на объркана епоха

В разсъжденията си Робева задава риторични, но болезнено актуални въпроси:

ако обществото възпитава поколение, което не познава граници и авторитети, може ли да очаква ред и отговорност?

Тя свързва културната подмяна с по-дълбоки проблеми – агресията в училище, зависимостите, бездуховността и липсата на ценностен ориентир.

Това не е просто критика към един празник – това е диагноза на съвременната ни култура, в която "щом на децата им харесва“ се е превърнало в универсално оправдание за всичко.

Авторката завършва текста си с ироничен, но горчив поздрав към "тиквопоклонниците“ – онези, които с готовност възприемат чуждите ритуали, но рядко се прекланят пред собствените будители.

Тя припомня и думите на Любен Каравелов, който още през XIX век е описвал същия национален нихилизъм – склонността да помагаме на чуждите каузи и да пренебрегваме своите.

"Чорбаджията-хаджия купува из Ерусалим своите достойнства твърде скъпо, а продава народът си твърде евтино…“

С този цитат Робева поставя мост между миналото и настоящето – между будителите, които са градили духовна България, и днешните поколения, които я заменят с пластмасови маски и англоезични лозунги.

Накрая Нешка Робева отправя послание, което звучи не като осъждане, а като призив за събуждане.

"Дълбок поклон пред тези, които не се срамят да се наричат българи“, пише тя, напомняйки, че Денят на народните будители не е просто дата в календара, а проверка на нашата духовна памет.







