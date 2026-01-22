ЗАРЕЖДАНЕ...
|Напусна ни Иван Лалев
Пътят му започва рано – под ръководството на баща му Христо Лалев, дългогодишен концертмайстор на виолончелите в Софийската филхармония, и продължава през Националното музикално училище "Любомир Пипков“, през Съединените щати и престижни университети, до големите сцени на Америка и Европа. Дебютът му в Карнеги Хол, наградите, оркестрите, диригентите, с които работи – всичко това очертава биография на музикант от международна класа.
Но най-важното не е в списъка с постижения. Най-важното е как свиреше – с любов, дисциплина, мисъл и дълбока отговорност към музиката и към хората до себе си.
От 2016 г. Иван Лалев беше концертмайстор на виолончелите в Софийската филхармония – позиция, която не просто зае, а отстоя с достойнство, постоянство и професионална чест. Като част от квартет "Филхармоника“ и като колега, той беше опора – тиха, сигурна, без излишни жестове.
Софийската филхармония не губи само музикант, а скъп приятел. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха и уважаваха.
Поклон пред паметта му!
