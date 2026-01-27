НСИ: Българите са пътували повече през този декември, топ дестинацията е Турция

© Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2025 г. са 773.3 хил., или с 6.3% повече от декември 2024 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели.



Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 197.8 хил., Гърция - 138.5 хил., Румъния - 93.9 хил., Сърбия - 69.2 хил., Германия - 48.7 хил., Република Северна Македония - 32.6 хил., Австрия - 26.9 хил., Италия - 24.7 хил., Обединено Кралство - 24.3 хил., Испания - 16.7 хиляди.



Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели - 43.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 36.8%, и със служебна цел - 20.2%.



През декември 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 888.4 хил., или с 6.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 30.2% (267.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.



Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 56.0% от общия брой чужди граждани и достига 497.3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 34.2%, и Гърция - 29.1%.



Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни“ са 332.3 хил., или 37.4% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 174.8 хил., или 52.6% от посещенията в тази група.



Включва страните в Европа извън Европейския съюз.



Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция - 174.8 хил., Румъния - 170.1 хил., Гърция - 144.6 хил., Сърбия - 55.2 хил., Германия - 50.1 хил., Украйна - 44.0 хил., Република Северна Македония - 40.3 хил., Италия - 26.3 хил., Австрия - 18.8 хил., Израел - 15.5 хиляди.



Преобладава делът на посещенията с други цели - 51.4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 33.9%, и със служебна цел - 14.7%.



При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане в посетеното място.



Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат:



почивка и екскурзия;



служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и други);



други (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други).



Статистическите данни за пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужди граждани в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.



Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на "трети страни“ са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.