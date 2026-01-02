ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НИМХ отново постави в жълто няколко области за утре
През по-голямата част на нощта ще бъде предимно ясно. От югозапад ще започне увеличение на облачността и утре ще преобладава облачно време. В нощните часове на отделни места в югозападните и северните райони ще превали слаб дъжд и главно в Северозападна България ще има условия за поледици. Утре на повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. По най-високите планински части ще превалява сняг. Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната. Температурите ще се повишат: минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони. За София минимална температура - около 1°, максимална - около 11°.
Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.
Над Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски н...
13:49 / 02.01.2026
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и ...
13:50 / 02.01.2026
Да посрещнеш изгрева на Черни връх – лудост или зареждащо изживяв...
12:53 / 02.01.2026
Тежко отмъщение от бившата за един българин в първите дни от 2026...
12:15 / 02.01.2026
Инфекционист: Започва остро!
10:38 / 02.01.2026
Важна информация за клиентите на Пощенска банка
10:02 / 02.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS