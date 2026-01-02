НИМХ отново постави в жълто няколко области за утре

© Жълт код за силен вятър утре е обявен за: Видин, Враца, Монтана, София, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.



През по-голямата част на нощта ще бъде предимно ясно. От югозапад ще започне увеличение на облачността и утре ще преобладава облачно време. В нощните часове на отделни места в югозападните и северните райони ще превали слаб дъжд и главно в Северозападна България ще има условия за поледици. Утре на повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. По най-високите планински части ще превалява сняг. Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната. Температурите ще се повишат: минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони. За София минимална температура - около 1°, максимална - около 11°.



Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.



Над Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.