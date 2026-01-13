ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Момиче се бори за нормален живот след тежка катастрофа
При инцидента Станимира получава множество травми, като най-сериозната е тежко счупване на десния крак – бедрената кост и тибията. Въпреки поредица от операции и продължително лечение, костите не срастват. Лекарите поставят тежката диагноза голямокостна псевдоартроза – усложнение, което прави възстановяването изключително трудно.
Днес Станимира може да се движи, но с постоянна болка и сериозни ограничения. Всеки ден е изпитание, а нормалният живот остава далечна мечта. След множество консултации със специалисти в България и чужбина, надеждата идва от специализирана клиника в Турция, където е предложено оперативно лечение.
Процедурата включва смяна на поставения метален пирон и костна присадка от хълбочния гребен – интервенция, която дава реален шанс за пълно възстановяване и живот без болка. Цената на операцията възлиза на 36 300 евро – сума, която е непосилна за семейството на младата жена.
Затова близки и приятели на Станимира отправят апел за подкрепа. Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарение в платформата на Павел Андреев.
В подкрепа на каузата, този месец в Бургас ще се проведе и благотворителен концерт. Събитието ще се състои на 19 януари от 18:00 часа във Военния клуб. Входът е с покани на стойност 10 евро, които могат да бъдат закупени в НБУ "М. Лъкатник", както и на място преди концерта.
На сцената ще се включат редица обичани изпълнители и формации, сред които Георги Дюлгеров, Клуб по спортни танци "Нефтохим Бургас", ДФА "Лазур", ВГ "Децата на морето" и още много артисти, обединени от една кауза – да върнат надеждата на едно младо момиче.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Решават за обявяване на грипна епидемия
16:33 / 13.01.2026
"Възраждане": Хартиеното гласуване трябва да бъде премахнато!
16:26 / 13.01.2026
Балабанов: ИТН сме за 100% машинно гласуване, но не с тези машини...
16:01 / 13.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
16:03 / 13.01.2026
Любомила Йорданова продаде компанията си за 80 милиона долара
12:41 / 13.01.2026
Двама гърци са намерени мъртви в Хисаря
12:34 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS