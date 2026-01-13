ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Момиче се бори за нормален живот след тежка катастрофа
Автор: Иван Сотиров 17:34Коментари (0)0
©
Преди година животът на 26-годишната Станимира Бикова от Бургас се променя завинаги. Млада, активна и пълна с планове, тя става жертва на тежка катастрофа, която я приковава за месеци в болници и рехабилитационни центрове.

При инцидента Станимира получава множество травми, като най-сериозната е тежко счупване на десния крак – бедрената кост и тибията. Въпреки поредица от операции и продължително лечение, костите не срастват. Лекарите поставят тежката диагноза голямокостна псевдоартроза – усложнение, което прави възстановяването изключително трудно.

Днес Станимира може да се движи, но с постоянна болка и сериозни ограничения. Всеки ден е изпитание, а нормалният живот остава далечна мечта. След множество консултации със специалисти в България и чужбина, надеждата идва от специализирана клиника в Турция, където е предложено оперативно лечение.

Процедурата включва смяна на поставения метален пирон и костна присадка от хълбочния гребен – интервенция, която дава реален шанс за пълно възстановяване и живот без болка. Цената на операцията възлиза на 36 300 евро – сума, която е непосилна за семейството на младата жена.

Затова близки и приятели на Станимира отправят апел за подкрепа. Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарение в платформата на Павел Андреев.

В подкрепа на каузата, този месец в Бургас ще се проведе и благотворителен концерт. Събитието ще се състои на 19 януари от 18:00 часа във Военния клуб. Входът е с покани на стойност 10 евро, които могат да бъдат закупени в НБУ "М. Лъкатник", както и на място преди концерта.

На сцената ще се включат редица обичани изпълнители и формации, сред които Георги Дюлгеров, Клуб по спортни танци "Нефтохим Бургас", ДФА "Лазур", ВГ "Децата на морето" и още много артисти, обединени от една кауза – да върнат надеждата на едно младо момиче.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Решават за обявяване на грипна епидемия
16:33 / 13.01.2026
"Възраждане": Хартиеното гласуване трябва да бъде премахнато! 
16:26 / 13.01.2026
Балабанов: ИТН сме за 100% машинно гласуване, но не с тези машини...
16:01 / 13.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
16:03 / 13.01.2026
Любомила Йорданова продаде компанията си за 80 милиона долара
12:41 / 13.01.2026
Двама гърци са намерени мъртви в Хисаря
12:34 / 13.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
16:32 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Грипна вълна 2025/2026 година
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: