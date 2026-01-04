ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Много сериозен проблем пред хиляди българи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:00Коментари (0)807
© Нова тв
България продължава да е сред държавите с най-висока консумация на алкохол в Европа и света. Данните на Световната здравна организация показват, че българите над 15-годишна възраст изпиват малко над 11 литра чист алкохол годишно. Водач в предпочитанията е бирата, следвана от виното и спиртните напитки. Кога обаче пиенето се превръща в зависимост и как може да се помогне на хората с алкохолизъм?

По неофициални данни у нас живеят над 200 хиляди алкохолици. По отношение на рисковете от пиенето статистиката е още по-притеснителна, а здравните последици - сериозни. България губи средно 6 и половина години на човек заради алкохола, икономическото отражение също е голямо. За терапията на алкохолиците помагат групи за самопомощ, има ги в почти всеки град, консултации с психолог, а при сериозната зависимост - лечението е в ръцете на психиатрите, на пациента, с подкрепа на неговото семейство, приятели, колеги.

След 30 години в хватката на алкохола, той е един от пациентите на отделението по зависимости в Центъра за психични заболявания в Русе. Крием лицето и името му, защото има престижна професия и не иска хората да знаят за тази зависимост.

"Накрая вече започнах от сутринта, пречеше ми на работата", споделя зависимият.

Потърсил помощ, защото осъзнал, че сам няма да се справи. Осъзнаването на проблема е първата стъпка за лечението на тази зависимост, казва лекуващият психиатър д-р Станислав Иванов.

"После следва смирението, да знаеш, че това е една висша сила, просто трябва да го приемеш и да вървиш успоредно с този проблем", обясни той.

Повечето алкохолици постъпват принудително за лечение.

"Притесняват се да постъпят в психиатрично заведение. Страхуват се от условията, от стигмата, имиджа, какво ще кажат хората", каза още д-р Иванов.

Употребата на алкохол е социално приемливо поведение по нашите ширини. Няколко питиета на банкети, фирмени партита, тържества не ни правят алкохолици, казват лекарите и подчертават, че едва три процента от хората развиват зависимост.

Често алкохолната зависимост се развива след преживяни лични или професионални кризи, разочарования, стрес, съобщава Нова.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Олег Асенов: Тол таксата се увеличава с 30% от 1 март
10:46 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
МВР алармира: Въвеждането на еврото е златен шанс за измамниците
10:01 / 04.01.2026
Сигнал: Това е вид рекет над образованите възрастни хора
09:43 / 04.01.2026
Ядем по-скъпи кашкавал и кисело мляко, солено ни излиза и зеленчу...
09:25 / 04.01.2026
"Пътна полиция" отчита голям брой нарушения, но по-малко жертви н...
08:34 / 04.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
Напрежение между САЩ и Венецуела
Григор Димитров в турнири през 2026-а година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: