ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Минусови температури в по-голямата част от страната
Днес ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по-ниски ще останат в североизточните райони, в София - около 9°.
В планините ще е предимно слънчево. Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой – с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.
Над Северното Черноморие облачността ще се задържи значителна, докато по Южното ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кадър показа мащаба на протеста за машинен вот
20:52 / 14.01.2026
Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, това е правилният подход
22:29 / 14.01.2026
Румен Радев: Без честни избори няма държава!
19:22 / 14.01.2026
Започна поредният протест, искането е за честни избори и машинен ...
18:46 / 14.01.2026
Борисов: ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс
18:57 / 14.01.2026
Голям пожар в текстилно предприятие
18:46 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS