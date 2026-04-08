Днешният 8 април започва с ясно и слънчево време. Към 6.00 часа най-студено е на връх Мусала - минус 8 градуса, а най-топло - плюс 15 градуса е в град Пловдив.
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към същия час в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 11 градуса
- Пловдив 15 градуса
- Варна 9 градуса
- Бургас 13градуса
- Русе 8 градуса
- Стара Загора 10 градуса
- Благоевград 12 градуса
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!