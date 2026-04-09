Последният преди четирите поредни почивни дни за Великден - 9 април, започва с ясно и слънчево време, а на места и с облаци. Към 6.00 часа най-студено е на връх Мусала - минус 14 градуса, а най-топло - плюс 8 градуса е в Пловдив, Русе и Сандански.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към същия час в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София 5 градуса

- Пловдив 8 градуса

- Варна 7 градуса

- Бургас 6 градуса

- Русе 8 градуса

- Стара Загора 3 градуса

- Благоевград 3 градуса

Днес облачността над страната ще бъде променлива, по-често значителна и на места ще има валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Почти без валежи ще е в крайните югозападни райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долините на Струма и Места временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра - около минус 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.