ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Meteo Balkans: Очаква се осезаемо затопляне, но идват и мъгли
Сутрин ще се задържи студено, като минималните стойности ще бъдат между минус 10 и минус 2 градуса.
През втория ден от 2026 г, времето в България ще бъде с разкъсана висока облачност, която след обяд ще намалее до слънчево.
Югозападният вятър отново ще се усилва и на много места ще бъде умерен, с което ще започне процесът на леко затопляне. Най-силни ще са поривите северно от планините.
Максималните температури ще бъдат в широки граници. В Северна България те ще останат около 4 до 8 градуса, докато северно от планините и Горнотракийската низина - до 10 градуса по Целзий.
В София през нощта срещу петък ще бъде предимно ясно, а през деня слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Минималните температури ще се понижат до около минус 12 градуса, а максималните ще се движат между плюс 3 и 4 градуса.
В планините времето ще бъде динамично, с разкъсана облачност, която следобед отново ще се увеличава. Ще духа силен до бурен югозападен вятър, а температурите ще се повишат. На височина около 1200 метра максималните температури ще бъдат около плюс 5 градуса, а на 2000 метра – около минус 1.
По Черноморието ще преобладава разкъсана висока облачност, а след обяд и слънчево.Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7 и 9 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2–3 бала.
На Балканския полуостров времето ще остане ветровито и студено, като през следващите дни се очаква осезаемо затопляне, но идват и мъгли.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВнР: Няма данни за загинали българи при инцидента в Швейцария
16:21 / 01.01.2026
Винетките през 2026 година
15:50 / 01.01.2026
История на българския лев и връзката му с еврото
16:16 / 01.01.2026
Открили са флакони с райски газ в колата от катастрофата на Присо...
16:11 / 01.01.2026
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 202...
13:43 / 01.01.2026
Как за секунди да сметнем рестото в евро наум
13:53 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS