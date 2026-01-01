ИЗПРАТИ НОВИНА
Meteo Balkans: Очаква се осезаемо затопляне, но идват и мъгли
Автор: Илиана Пенова 17:06Коментари (0)217
©
През нощта срещу петък времето ще бъде предимно ясно, но студено и ветровито. Ще духа умерен югозападен вятър. В планините ще се задържи облачно със слаби валежи от сняг. Това съобщават от Meteo Balkans.

Сутрин ще се задържи студено, като минималните стойности ще бъдат между минус 10 и минус 2 градуса. 

През втория ден от 2026 г,  времето в България ще бъде с разкъсана висока облачност, която след обяд ще намалее до слънчево. 

Югозападният вятър отново ще се усилва и на много места ще бъде умерен, с което ще започне процесът на леко затопляне. Най-силни ще са поривите северно от планините. 

Максималните температури ще бъдат в широки граници. В Северна България те ще останат около 4 до 8 градуса, докато северно от планините и Горнотракийската низина - до 10 градуса по Целзий. 

В София през нощта срещу петък ще бъде предимно ясно, а през деня слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Минималните температури ще се понижат до около минус 12 градуса, а максималните ще се движат между плюс 3 и 4 градуса. 

В планините времето ще бъде динамично, с разкъсана облачност, която следобед отново ще се увеличава. Ще духа силен до бурен югозападен вятър, а температурите ще се повишат. На височина около 1200 метра максималните температури ще бъдат около плюс  5 градуса, а на 2000 метра – около минус 1.

По Черноморието ще преобладава разкъсана висока облачност, а след обяд и слънчево.Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7 и 9 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2–3 бала.

На Балканския полуостров времето ще остане ветровито и студено, като през следващите дни се очаква осезаемо затопляне, но идват и мъгли.







