|Месни заговезни е!
Денят поставя началото на подготовката за Великите пости и е последният, в който е позволено да се яде месо.
След това по време на Сирница могат да се ядат само сирене, яйца и мляко.
На Месни заговезни семейството се събира на празнична вечер.
