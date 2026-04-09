Разплащателната сметка е продукт, който използваме всеки ден – за плащания, тегления, онлайн покупки или преводи. Месечната такса за поддръжка на сметката може да изглежда незначителна на пръв поглед, но с течение на времето тя оказва реално влияние върху вашия месечен бюджет. Затова е важно да се ориентирате кои банки предлагат най-добри условия за вашите нужди. Един от основните фактори, които определят цената на сметката, е наличието на дебитна карта. Обикновено сметките с издадена карта са по-евтини за поддръжка и удобни за ежедневни операции - от плащания в магазина до теглене на пари от банкомат. Сред банките с най-ниски такси за сметки с карта се откроява Ти Би Ай, която не начислява месечна такса, сочи сравнителният анализ на специализирания портал "Моите пари".

Следват Интернешънъл асет, ОББ и ПИБ, при които таксата е 1,28 евро.

ЦКБ, Пощенска банка, Тексим банк, Д Банк са с такса - 1.30 евро. При ДСК, Инвестбанк, Уникредит е 1.53 евро.

Обслужването на сметка с карта обикновено е по‑евтино, защото банките стимулират активното ползване на карти и електронни плащания. Други по‑малки банки също могат да имат такси в подобен диапазон.

За тези, които рядко извършват плащания или предпочитат сметка без карта, месечните такси обикновено са малко по-високи. Въпреки това, дори тук някои банки предлагат минимални разходи за поддръжка. Например Ти Би Ай остава водеща с нулева такса. При останалите банки положението е следното:

(ЦКБ), D Bank, Обединена българска банка и Таксим банк е приблизително 2.30 евро; Банка ДСК е с 2.50 евро; Първа инвестиционна банка (ПИБ) – 2.45 евро; Пощенска банка и Allianz Bank са с 2.55 евро и при

International Asset Bank и UniCredit Bulbank приблизително излиза около 2.56 евро.

Изборът на подходяща разплащателна сметка зависи от начина, по който използвате парите си. Ако сте активен потребител и правите редовни покупки, сметката с карта е почти винаги по-изгодна. Ако пък използвате сметката предимно за преводи или по-редки операции, сметката без карта може да бъде удобна, но струва малко повече.