|Любомир Киров: Не трябва да има освободени от такса за преглед
"Функцията на потребителската такса е да ограничи свръхпотребление т.е. да няма повече от необходимото хора пред всякакви кабинети. Другата е съфинансираща т.е. добавя нещо към приходите, които се получават".
Ние сме много социална държава, заяви пред БНТ Киров и допълни, че децата до 18-годишна възраст са освободени, както и пенсионерите и хората с хронични заболявания т.е. "всички те ползват услугите без да имат никакъв принос". Тази такса "е единственото нещо, което работещите трябва да отделят от себе си".
"Не трябва да има освободени от такса. Всеки трябва да я плати. А ако някой е решил, че този човек трябва да бъде освободен от тази тегоба - да му покрие разхода. Най-добре срещу касовия бон, отива и му плащат 2,90".
Той беше категоричен, че всички трябва да плащат, а тези, които не - за тях да плаща този, който ги е освободил от този ангажимент.
