Бюджетният дефицит, породен от по-бързия темп на разходите спрямо данъчните приходи, поставя България в рискова ситуация, която изисква спешни действия по бюджетна консолидация. Старши икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов подчерта пред NOVA, че покриването на тази разлика чрез заеми е опасна практика, която в крайна сметка води до по-високи данъци за гражданите, информира Plovdiv24.bg.

Експертът посочи парадокса, че въпреки работещата икономика и нарастващите постъпления в хазната, дефицитът се увеличава заради неконтролируемия ръст на публичните разходи. Според него страната все още не е в етап, изискващ драстично орязване на средства, но е критично важно растежът на разходите да бъде спрян незабавно, за да се постигне положителен финансов резултат.

Богданов очерта няколко ключови препоръки за стабилизиране на публичните финанси:

- Оптимизация на държавния апарат: Неустойчиво е публичният сектор да остава непроменен в продължение на 15 години, докато населението на страната е намаляло с 20%.

- Реформа в заплащането: Премахване на автоматичните увеличения на заплатите в държавната администрация.

- Административно преструктуриране: Сливане на министерства и агенции с цел премахване на дублиращи се функции, оптимизация на администрацията и сградния фонд.

Закъснението на тези реформи крие риск от тежка дългова криза, подобна на тези в Гърция и Унгария, където се стигна до замразяване на пенсии и пенсии и рязко вдигане на данъци. Колкото по-скоро започнат действията по бюджетна консолидация, толкова по-безболезнен ще бъде преходът към финансова стабилност.