ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Лидия Витанова: Саркомът е рядко заболяване, което изисква индивидуален подход. При всеки пациент то протича различно 
Автор: Ася Александрова 11:26Коментари (0)244
© bTV
В момента водим разговори за това да включим саркома в списъка с редки болести, както е в Европа и в целия свят, за да има разработени иновативни терапии, за да имат достъп и българските пациенти до лекарствата, с които се лекуват в цял свят, и да има политика в тази сфера. Това каза основателят на Сдружение "Заедно срещу саркома“ Лидия Витанова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС.

Саркомът е първичен рак на костите, който засяга и възрастни, и деца. В момента няма регистър на засегнатите от саркома и поради тази причина липсва и статистика колко е броят им.

Сдружение "Заедно срещу саркома“ е основано от Лидия Витанова през 2022 г., след като синът й се разболява от остеосаркома. Семейството минава по трудния път и се сблъсква с липсата на информация и редица проблеми. "Създадохме това сдружение, за да помагаме на хората, които се сблъскват със саркома. Първата крачка, която направихме, беше да съберем цялата информация на едно място на български език и да създадем сайт, в който да опишем всичко така, че да може всеки един човек без медицинско образование да разбере какво е заболяването, какви са вариантите на лечение, всичко, което е необходимо да знае. През годините надграждаме сериозно. Започнахме да търсим специалистите, които имат интерес в областта на саркома. Няма специализирано звено, където един пациент да влезе и всичко да се случва. Искаме да сме това звено, което да подкрепя пациента по време на лечението, и в същото време да даваме информация за експертизата – къде са тези специалисти, които наистина добре познават заболяването“, обясни Витанова.

Заедно с медицинската общност сдружението прави стъпки посока създаване на такова звено. "У нас няма специализирано саркома звено, където мултидисциплинарен екип да лекува от А до Я заболяването. Голямата идея е да направим така, че българите да остават да се лекуват в България, да изградим една експертиза, да направим тази мултидисциплинарност. Случаите на такъв тип рядко заболяване не са много, така че не е необходимо да има няколко центъра. Нужно е усилие от страна на медицинската общност, от наша страна, за да може да направим достъпа до едно адекватно лечение по-лесен и по-ефективен, защото достойният живот на пациентите с такова заболяване е много важен“, подчерта гостът.

Протоколите за лечение на саркома са единни и стандартни за Европа. България също работи по тях. "Но истината е, че освен протокола, има и стандарти за лечение. Саркомът е рядко заболяване, което изисква индивидуален подход. При всеки пациент то протича различно и съответно реакцията към лечението е различна, процесът не е статичен. И точно тук идва тази специализация на саркома центровете. Хората, които работят фокусирано с такива пациенти, знаят как да реагират в различните ситуации. За съжаление в България в момента не се работи по стандарт, а по протокол. Има стъпки, които се пропускат, има манипулации, които се правят по по-различен начин. Има какво да се направи, за да постигнем едно по-добро ниво на лечение“, вярва Витанова.

На 13 февруари Сдружение "Заедно срещу саркома“ организира обучителен семинар със специалисти от Атина, които да споделят своя опит в борбата със саркома. "Специалисти от саркома център в Атина, който е най-близкият до България, пристигат тук, за да запознаят колегите си със спецификите на лечението на саркома и какво прилагат те, като започнем от диагностиката през видовете лечение, през предимствата на това да работят в специализиран саркома център. За мен е изключителна радост, че лекарите откликват на това събитие, имат желание да се развиват и да подобряваме грижата за тези пациенти и в България“, сподели Лидия Витанова.

По време на визитата на специалистите е предвидена възможност за индивидуални консултации. Те ще се проведат на 12 и 13 февруари. "Един от професорите, който ще бъде тук, се съгласи да отдели време да се срещне и с пациенти, което според мен е много ценно. Той ще приема пациенти за консултация – второ мнение по документи. Това е ценно, защото български пациенти със саркома ще имат възможност да получат консултация от специалист с дългогодишен опит в сферата без да се налага да пътуват в чужбина или да правят онлайн консултации“, добави Витанова.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Тежък инцидент в аварийната лента на АМ "Тракия", около колата ня...
11:04 / 09.02.2026
Първи кадри от хижата на ужасите след престъплението
10:55 / 09.02.2026
Кикерезова: Не успях да си въздържа сълзите. Сервитьорът ме гледа...
10:26 / 09.02.2026
Гръцкото село, в което българският език и родопският диалект са з...
10:13 / 09.02.2026
КФН предупреди: До 1 юли 2026 г. е в сила преходен период, след т...
10:24 / 09.02.2026
ИПБ към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни...
10:56 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Hills of Rock 2026
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: