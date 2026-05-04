С настъпването на топлото време през май лекарите отчитат значителен ръст в случаите на ухапвания от кърлежи, като рискът от предаване на инфекция зависи пряко от продължителността на престоя на паразита върху тялото. Д-р Анелия Зашева от Клиниката по инфекциозни заболявания на Военномедицинска академия (ВМА) – София подчерта пред NOVA NEWS, че не всеки кърлеж е носител на заболяване, но бдителността е задължителна.

Д-р Зашева уточнява, че докато лаймската болест и ку-треската се срещат в цялата страна, марсилската треска е по-характерна за Южна България и Черноморието.

Симптомите на различните инфекции варират значително, като при лаймската болест в рамките на 3 до 30 дни се появява специфичен обрив, който може да достигне диаметър от 30 см. За марсилската треска е типично появяването на "черно петънце“ на мястото на ухапването около седмица по-късно, придружено от грипоподобни оплаквания, докато ку-треската обикновено протича без обриви, но с общо неразположение.

Специалистите съветват гражданите да бъдат внимателни при разходки в природата, тъй като през май условията за активност на кърлежите са най-благоприятни в цялата страна.