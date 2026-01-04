ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Красиви имена празнуват днес!
Днес православната църква чества паметта на всички тях заедно. Събор на 70-те апостоли означава общо празнуване.
В Новозаветните книги имената на Светите седемдесет апостоли не са споменати. Предполага се, че сред 70-те избрани от Спасителя апостоли са били Иосиф Варсава, наречен Иуст, Иосия (или Иосиф) Варнава, евангелист Лука и Клеопа, Сосфен.
За пръв път изброяване на Седемдесетте апостоли се среща в списъка, приписван на Св. Доротей, епископ Тирски (361 г.), но в него са включени и лица, чието съществуване буди съмнение. Списък на Седемдесетте апостоли е запазен и в други преписи, както и от автори от по-късно време. Един от последните поименни списъци е този на Св. Димитрий, митрополит Ростовски.
За да покаже равночестието на всеки от Седемдесетте и за да предотврати разногласия в почитанието им, Православната ни църква е установила тяхното общо празнуване, но паметта на всеки от тях възпоменаваме и поотделно, в определени дни в годината.
На тази дата имен ден празнуват всички, които носят името Тихомир и Тихомира. Тихомир e славянско име, образувано от думите "тих" и "мир" - означава спокойствие и смирен живот, разпространено през векове сред всички славянски народи. На български се среща освен като мъжко име и като женско - Тихомира.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Слави Василев: Надявам се следващият премиер да е Румен Радев
23:05 / 03.01.2026
Конституционалист: Пряката демокрация, изразена чрез референдум, ...
21:53 / 03.01.2026
Кадри на автомобила, върху който падна дърво и уби майка на две д...
21:04 / 03.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отп...
20:30 / 03.01.2026
Димитър Манолов: Нова редовна план-сметка е малко вероятна преди ...
20:07 / 03.01.2026
Трагедия с двама българи на Халкидики
17:58 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS