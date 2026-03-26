Множество производители и любители на виното се събраха в София за годишна класация на най-добрите български вина. Събитието включваше тържествена церемония по награждаването и дегустация както на 50-те отличени вина за 2025 година, така и на TOP 10 от лимитираните серии и всички наградени вина.

Salla Estate Riesling 2023 е най-доброто вино за 2025 според DiVino TOP 50. Това е изненада, защото за 15-годишната история на класацията то е първото бяло вино победител!

Ризлингът на Салла Естейт печели и наградите в още две категории:най-добро българско бяло вино и най-добро вино от регион Северно Черноморие. Комплексният букет от характерните сортови аромати на ризлинга,в съчетание с плътност, свежест и минералност на вкуса, го правят едновпечатляващо вино.

На второ място в челната десетка, или едва на стотни от секундата след победителя, е забележителната Domaine Bessa Valley Syrah 2021 – обемна и сочна, мощна, но и изключително хармонична сира. Третата позиция е за Росидис първото им пенливо вино Rossidi Nikolaevo Blanc de Noirs 2022 – истински благородник.

Другата изненада е, че с изключение на първите три и на пенливото розе на 9-о място, всички останали вина в престижната топ десетка са от местни сортове: четири мавруда, гъмза и врачански мискет. Това е прецедент, който може само да радва и производителите, и винолюбителите – от местните сортове вече се правят впечатляващи модерни вина. Общо 19 са вината от български сортове или блендове с тях в TOP 50, с пет повече от предишната година. А белите вина са 11 – с четири повече в сравнение с петдесетицата за 2024. А като добавим 4 пенливи и 1 розе, НЕчервените стават 16 – абсолютен рекорд.

За 15-а поредна година DiVino формира TOP 50 на българските вина въз основа на оценките от дегустации през годината. На финала всички 50 вина са дегустираниот 24-членно жури от дегустатори, а резултатите от тези слепи дегустации определят DiVino TOP 10 и победителите в различните категории.

Резултатите от класацията DiVino TOP 50 и наградите в отделните категории бяха обявени на елегантно и оживено парти – церемония по награждаването плюсдегустация на вината от TOP 50, проведено в Балната зала на Гранд хотел Милениум в София на 26 март. Заместник-министърът на туризма, г-н Павел Петров, връчи специалната награда за винен туризъм на Wines of Sakar. Салла Естейт получиха наградата си за виното-победител от г-жа Ивана Мурджева, заместник-министър на земеделието и храните.

Церемонията бе последвана от интересна и вдъхновяваща дегустация на всички вина в селекцията Top 50 и Top 10 на лимитираните серии за 2025, а от 19 часа присъстващите имаха и удоволствието да чуят талантливите изпълнения на живона формация Джаз FM за младите.

Избрани столични топ ресторанти – Ария, Андре, Комат и Медитера – присъстваха на събитието, за да запознаят винарите и винолюбителите със своята философия, стил и отношение към автентичните продукти и към българскитевина. Защото именно ресторантите от тяхната класа са най-представителната витрина за качествените български вина.

Целта на класацията DiVino TOP 50 и на събитието, посветено на нея, е да отдадат признание на родните винопроизводители, които влагат усилия, талант и страст, за да издигат качеството и реномето на българското вино. Класацията е и ориентир за винолюбителите в широкото разнообразие, което качественото българско вино вече предлага.

