|Изключително висок интерес към търсене на гаражи и паркоместа в Пловдив
Много купувачи държат новият им дом да разполага със собствено място за паркиране, а други инвестират директно в гараж, за да си гарантират сигурност и удобство. Експертите прогнозират, че именно поради засиленото търсене цените на гаражите и паркоместата ще продължат да се покачват осезаемо както през настоящата, така и през следващите няколко години.
Поскъпването на жилищните имоти в Пловдив също се очаква да се запази като устойчива тенденция. Сред основните причини за това се посочват инфлационният натиск, нарастващите разходи за строителство и очакванията за ръст на доходите.
Пазарната логика през годините показва ясно изразена последователност - първо се увеличават продажните цени на имотите, а впоследствие това води и до ръст в наемните нива. Анализаторите смятат, че този цикъл ще продължи и в близко бъдеще, което ще доведе до допълнително повишаване на наемите в града.
Паралелно с това се наблюдава разширяване на кръга от наематели. Освен работещи хора от по-малки населени места и студенти, жилища под наем търсят и чуждестранни граждани, включително от Украйна, Русия и Турция. Тази допълнителна външна и вътрешна миграция също оказва влияние върху динамиката на пазара.
Високите цени на имотите карат все повече хора да отлагат покупката на собствено жилище и да избират живот под наем. Това засилва конкуренцията на наемния пазар и поддържа високо ниво на търсене.
