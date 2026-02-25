Изключително висок интерес към търсене на гаражи и паркоместа в Пловдив

© Plovdiv24.bg Търсенето на гаражи и паркоместа в Пловдив продължава да нараства на фона на постоянно увеличаващия се брой автомобили в града. Според брокери на недвижими имоти интересът към подобни обекти е изключително висок, като все по-често те се превръщат в решаващ фактор при покупката на жилище.



Много купувачи държат новият им дом да разполага със собствено място за паркиране, а други инвестират директно в гараж, за да си гарантират сигурност и удобство. Експертите прогнозират, че именно поради засиленото търсене цените на гаражите и паркоместата ще продължат да се покачват осезаемо както през настоящата, така и през следващите няколко години.



Поскъпването на жилищните имоти в Пловдив също се очаква да се запази като устойчива тенденция. Сред основните причини за това се посочват инфлационният натиск, нарастващите разходи за строителство и очакванията за ръст на доходите.



Пазарната логика през годините показва ясно изразена последователност - първо се увеличават продажните цени на имотите, а впоследствие това води и до ръст в наемните нива. Анализаторите смятат, че този цикъл ще продължи и в близко бъдеще, което ще доведе до допълнително повишаване на наемите в града.



Паралелно с това се наблюдава разширяване на кръга от наематели. Освен работещи хора от по-малки населени места и студенти, жилища под наем търсят и чуждестранни граждани, включително от Украйна, Русия и Турция. Тази допълнителна външна и вътрешна миграция също оказва влияние върху динамиката на пазара.



Високите цени на имотите карат все повече хора да отлагат покупката на собствено жилище и да избират живот под наем. Това засилва конкуренцията на наемния пазар и поддържа високо ниво на търсене.