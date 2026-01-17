ИЗПРАТИ НОВИНА
Издирват мъж, който си е загубил заплатата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:45
Кметът на столичния район "Слатина“ Георги Илиев издирва мъж на име Мирослав Манолов, който си е изгубил заплатата.

"Искам да Ви разкажа една история от деня и да Ви помоля да я споделите. Районните кметове имаме много и най-различни задължения, някои от които дори няма как да подозирате. Като например това, че съхраняваме парични средства, които са намерени в района и са предадени в полицията, където никой не ги е потърсил в продължение на три месеца, а след още шест месеца да изпращаме на Столична община, които ги отчитат като "извънредни приходи“, пише във Фейсбук страницата си Манолов.

"Обикновено това са малки суми - една или няколко банкноти, но се е случвало и да са четирицифрени. Общото на тези случаи винаги е било, че няма как собственикът на парите да бъде идентифициран и няма никаква следа кой би могъл да бъде. До днес“, пише още той.

"Днес получих от полицията плик с трицифрена сума, намерен и предаден от служители в магазин "Фантастико“ на ул. "Николай Коперник“. Особеното беше, че освен парите, в плика имаше отрязък като фиш от заплата, на който има две имена, които най-вероятно са на загубилия го. Виждате имената на снимката - Мирослав Манолов. Моля, споделете тази публикация!“, призовава районният кмет.

"И ако тя достигне до този Мирослав Манолов, който е загубил плика със възнаграждението си във въпросния магазин преди няколко месеца, нека се обади на личния ми телефон, за да видим дали има начин да му я върнем“, завършва Георги Илиев, оставяйки и телефонния си номер на страницата във Фейсбук.







