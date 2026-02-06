ИЗПРАТИ НОВИНА
Хиновски: Това води до по-големи суми във фактурите за ток!
Автор: ИА Фокус 20:38Коментари (0)279
© NOVA
Необичайно високи сметки за електроенергия предизвикаха вълна от недоволство сред потребителите през последните дни. Държавата реагира с проверки, но основният въпрос остава - какви са реалните причини и има ли нарушения. Темата коментира пред NOVA д-р Иван Хиновски от Българския енергиен и минен форум.

По думите му основната причина за високите сметки е по-дългият период на отчитане. "Говорим за сметки за повече от 45 дни, вместо стандартните около 30“, обясни Хиновски. Той уточни, че инкасаторите са започнали отчетите по-рано заради подготовката за превалутиране и очаквани административни затруднения около прехода към еврото. Това, в комбинация с по-високото потребление по време на коледните празници, води до по-големи суми във фактурите, според експерта.

Хиновски не изключи и възможността за технически или софтуерни грешки при превалутирането, макар и да ги определи като по-малко вероятни. "КЕВР ще влезе в детайлни проверки и ще анализира всяка фактура“, подчерта той. Според него засега няма данни за манипулирани електромери, а по-скоро за административни и отчетни особености.

Енергийният експерт беше категоричен, че потребителите трябва активно да търсят правата си. Жалбите следва да се подават първо в клиентските центрове на електроразпределителните дружества, като към тях се прилагат фактурите. "Проверява се дали показанията са правилно отчетени и дали е спазен 30-дневният срок. По-дълъг период на отчитане не би трябвало да се допуска“, заяви Хиновски.

Експертът прогнозира, че проверки ще установят нарушения, но основният извод ще бъде свързан с по-високо потребление, натрупано в по-дълъг отчетен период. Според него случаят отново поставя на дневен ред и нерешения проблем с енергийно бедните, за чието подпомагане все още липсва политическа воля.


