|Хиляди щъркели от цял свят кацнаха в Тополовград
Над 1400 бели щъркела са кацнали в самия град, което е безпрецедентно явление за региона. Внезапното им спиране в града вероятно е причинено от силния вятър, който е затруднил нормалната им миграция по Виа Понтика – основния прелетен път на мигриращите птици през България.
"На всеки покрив имаше накацали птици. Жителите бяха изумени – такова нещо не се беше случвало никога“, разказва д-р Дюлгерова, която успява да идентифицира поне 30 пръстенувани птици. Общият брой на щъркелите надхвърля 1400.
За съжаление, три щъркела са загинали от токов удар на подстанцията в Тополовград. Случаят отново повдига темата за нуждата от по-безопасна електропреносна мрежа за птиците, особено в периодите на масова миграция.
Още една добра новина – за първи път от години в Тополовград се наблюдава успешно гнездене на бели щъркели. Две малки вече са готови за първия си полет и се очаква да отпътуват заедно с ятото към Африка.
Община Тополовград отправя благодарности към д-р Силвия Дюлгерова за ценната информация и снимки от събитието, които превърнаха този природен феномен в истински празник за Тополовград.
