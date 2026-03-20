Всеки ден потребителите усещат покачването на цените в магазините, докато доходите често изглеждат недостатъчни. Данните на Националната статистика обаче показват малко по-различна картина. Средната работна заплата през 2021 г. е била 789 евро, а през 2025 г. достига 1331 евро, което е увеличение от 66,8%. За същия период индексът на потребителските цени отчита ръст от 42,1%, т.е. доходите са нараснали повече от инфлацията.



Финансовият анализатор Деян Василев обясни пред NOVA NEWS: "Средните стойности дават обща тенденция, но реалността е различна за различните домакинства. Някои хора са увеличили доходите си значително, докато други почти не са получили увеличение“. Той подчертава и т.нар. индивидуална инфлация - при домакинства с по-ниски доходи храната и основните стоки съставляват голяма част от разходите, така че всяко поскъпване се усеща по-силно.



Василев добавя, че българите са натрупали над 150 млрд. лева в банките, като повечето хора държат спестяванията си консервативно - в депозити или имоти. "Инфлацията е най-подмолният крадец – парите в банката с ниска доходност губят стойност. Дългосрочните спестявания обаче могат да се защитят чрез инвестиции в злато, акции или взаимни фондове“, твърди експертът.



За по-малки спестявания, които ще се използват в кратък срок, е подходящо да се държат в банка, където са бързо ликвидни. За дългосрочни цели - като пенсионни спестявания или инвестиции, се препоръчват портфолиа с различни активи, които могат да надвишат инфлацията във времето. "Важно е винаги да харчиш по-малко, отколкото печелиш, и да създадеш навик за редовно спестяване“, съветва финансовият експерт.



Василев препоръчва също така създаване на авариен фонд, достатъчен за покриване на 6 месеца разходи. "Той осигурява спокойствие при загуба на работа или непредвидени разходи. Останалите спестявания трябва да се планират за конкретни цели и да се инвестира разумно“, посочва той.