ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Енергиен експерт: Не можем да твърдим, че има някаква масовост на завишени сметки за ток
По думите му фактът е, че този януари беше значително по-студен отколкото декември, а и два пъти по-студен от колкото миналия януари. Гостът също така припомни факта, че цената на свободния пазар през януари месец е била два пъти по-скъпа, отколкото на "нерегулирания пазар“, като според него това е предизвиквано както от ниските температури, така и в много по-голяма степен от тоталната липса на електричество в Украйна. Друг факт, който Куюмджиев изтъкна, е, че България е единствената страна в ЕС, в която все още гражданите получават поддръжка от държавата през квазилиберализирания пазар. "Т.е. искам да кажа, че в момента се случва най-доброто възможно в една нелека ситуация.“
Има регламентирана процедура, по която недоволните от сметките си граждани могат да подадат жалба и да се направят проверки на сметките, изтъкна още експертът, като добави, че за да може да се ориентират по-добре хората за начина на формиране на сметките, може би трябва да се обърне повече внимание на енергийните дружества да се опитат по-ясно да обяснят на клиентите си какво и как се случва за сметките.
"Ние избегнахме сценария от 2009 година, когато наистина електроенергийната система беше на ръба, за щастие много ниските температури през януари не продължиха много дълго време,“ посочи още Куюмджиев и обясни, че в момента ТЕЦ "Варна“ не работи, ТЕЦ "Марица Изток 3“ не може да се включи на пълна мощност, слънчевите централи през зимата не могат да произвеждат достатъчно, че да покриват всичките мощности и всичките нужди. "За щастие си имаме АЕЦ, в който въпреки тежката ситуация, ръководството се справя по един безупречен начин с нелеките проблеми, които са предизвикани от предишния ръководство, и която постоянно се.“ АЕЦ "Козлодуй“ е в основата за много по-ниските цени, които домакинствата плащат, но тъй като постоянно се обезкървява, като се източват пари по един некоректен начин от нея за държавата, това неминуемо в бъдеще ще доведе до много тежки проблеми за нея.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Васил Терзиев за убитите в "Петрохан": Помагал съм им открито, на...
15:59 / 04.02.2026
Сарафов за хижа "Петрохан": Потресен съм! Родители на деца саботи...
15:42 / 04.02.2026
Експерт по национална сигурност за случая в хижа "Петрохан": Жерт...
15:18 / 04.02.2026
Мелачки, ножове и различни уреди за мъчение са открити във "фабри...
16:29 / 04.02.2026
Топ криминалист: Как го виждате вие трима души да се самоубият?
15:13 / 04.02.2026
Правителството вдигна заплата
15:40 / 04.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS