Енергиен експерт: Не можем да твърдим, че има някаква масовост на завишени сметки за ток
Автор: Цоня Събчева 18:57
Не можем да твърдим, че има някаква масовост на завишени сметки за електроенергия, те по-скоро са отделни случаи. Усещането за несправедливост е по-скоро персонално преживяване, отколкото подкрепено с факти. Това каза енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. 

По думите му фактът е, че този януари беше значително по-студен отколкото декември, а и два пъти по-студен от колкото миналия януари. Гостът също така припомни факта, че цената на свободния пазар през януари месец е била два пъти по-скъпа, отколкото на "нерегулирания пазар“, като според него това е предизвиквано както от ниските температури, така и в много по-голяма степен от тоталната липса на електричество в Украйна. Друг факт, който Куюмджиев изтъкна, е, че България е единствената страна в ЕС, в която все още гражданите получават поддръжка от държавата през квазилиберализирания пазар. "Т.е. искам да кажа, че в момента се случва най-доброто възможно в една нелека ситуация.“  

Има регламентирана процедура, по която недоволните от сметките си граждани могат да подадат жалба и да се направят проверки на сметките, изтъкна още експертът, като добави, че за да може да се ориентират по-добре хората за начина на формиране на сметките, може би трябва да се обърне повече внимание на енергийните дружества да се опитат по-ясно да обяснят на клиентите си какво и как се случва за сметките.

"Ние избегнахме сценария от 2009 година, когато наистина електроенергийната система беше на ръба, за щастие много ниските температури през януари не продължиха много дълго време,“ посочи още Куюмджиев и обясни, че в момента ТЕЦ "Варна“ не работи, ТЕЦ "Марица Изток 3“ не може да се включи на пълна мощност, слънчевите централи през зимата не могат да произвеждат достатъчно, че да покриват всичките мощности и всичките нужди. "За щастие си имаме АЕЦ, в който въпреки тежката ситуация, ръководството се справя по един безупречен начин с нелеките проблеми, които са предизвикани от предишния ръководство, и която постоянно се.“ АЕЦ "Козлодуй“ е в основата за много по-ниските цени, които домакинствата плащат, но тъй като постоянно се обезкървява, като се източват пари по един некоректен начин от нея за държавата, това неминуемо в бъдеще ще доведе до много тежки проблеми за нея.


