ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се счита за криминално деяние
"Фалшивото сирене е имитиращ продукт и това е уникална категория, която съществува единствено в България“, подчерта Иванов.
По думите му в останалите държави от Европейския съюз тази практика се счита за криминално деяние, а производството и предлагането на имитиращите продукти е забранено. Той припомни, че от две години в Европейския съюз действа забрана за употребата на подобни продукти, които използват заместители на млякото.
Данните на Министерството на земеделието и храните сочат, че сме изяли почти 6000 тона фалшиво сирене за половин година, но д-р Иванов твърди, че реалното количество е значително по-голямо.
"Голяма част от здравословните ни проблеми са свързани с храната, която консумираме ежедневно“, отбеляза д-р Иванов. Според него рисковете от фалшивото сирене са сериозни и водят до сърдечно-съдови заболявания.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Аз обичам България" се завръща с нов сезон и нови капитани
12:06 / 27.08.2025
Вижте графика, ваканциите и почивните дни за новата учебна година...
11:49 / 27.08.2025
Много полиция на АМ "Тракия", спират наред
11:25 / 27.08.2025
Икономист: Вече има предложения за увеличение на ДДС, на осигуров...
11:44 / 27.08.2025
Брокер: Високите цени спират купувачите да инвестират в жилище
11:13 / 27.08.2025
Покупка на жилище: Пазарът е скъп, лихвите не са "безкрайно ниски...
10:17 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS