ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Доц. Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло
Тя посочи, че храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло. Правилното съчетание на здравословното хранене, добрата физическа активност и намаляването на стреса могат в голяма степен да намалят риска от диабет – почти със 60% или дори да не стигнат до развиване на това заболяване.
Калорийният прием е ключов, посочва лекарят. Тя казва, че от храненето трябва да бъде извадено междинното приемане на десертчета, тъй като те увеличават калориите. В готовите храни мазнините, въглехидратите и калориите също са повече, допълва пред NOVA NEWS тя.
Метод на заместването – вместо вредното – полезното – това препоръчва доц. Попова. А именно, прием на повече плодове и зеленчуци, зеленчукови супи, които увеличават обема на храната, без да качват нейната калоричност.
Напитките – не трябва да бъдат високоенергийни, казва още експертът. Доцентът също така не препоръчва консумацията на напитки с високо съдържание на захар.
Ако се прави сандвич, да се използва пълнозърнест хляб. Също така специалистът посочи, че колбасите не са препоръчителни.
Сред храните, които трябва да присъстват на масата, е по-постно месо, козе сирене, извара, варено яйце, кисело мляко, ябълки или друг пресен плод и др.
Трябва да се храним поне три пъти на ден – закуска, обед, вечеря. Добре е да има две междинни закуски – преди и следобед.
Лекарят обясни, че желанието за сладко може да се дължи на инсулинова резистентност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трагедия с двама българи на Халкидики
17:58 / 03.01.2026
Фатален инцидент: Дърво уби майка на две деца
17:59 / 03.01.2026
Любо Пенев: Загубих човек, който беше моята опора, пример и сила ...
16:40 / 03.01.2026
Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече...
16:36 / 03.01.2026
Българската банда, извършила най-голямата измама с помощи във Вел...
16:13 / 03.01.2026
Колко ще струва купуването на месец недостигащ стаж за пенсия в е...
15:17 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS