ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Доц. Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло
Автор: ИА Фокус 17:08Коментари (0)330
©
Как да редуцираме килограмите говори специалистът по хранене и диететика доц. д-р Даниела Попова.

Тя посочи, че храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло. Правилното съчетание на здравословното хранене, добрата физическа активност и намаляването на стреса могат в голяма степен да намалят риска от диабет – почти със 60% или дори да не стигнат до развиване на това заболяване.

Калорийният прием е ключов, посочва лекарят. Тя казва, че от храненето трябва да бъде извадено междинното приемане на десертчета, тъй като те увеличават калориите. В готовите храни мазнините, въглехидратите и калориите също са повече, допълва пред NOVA NEWS тя.

Метод на заместването – вместо вредното – полезното – това препоръчва доц. Попова. А именно, прием на повече плодове и зеленчуци, зеленчукови супи, които увеличават обема на храната, без да качват нейната калоричност.

Напитките – не трябва да бъдат високоенергийни, казва още експертът. Доцентът също така не препоръчва консумацията на напитки с високо съдържание на захар.

Ако се прави сандвич, да се използва пълнозърнест хляб. Също така специалистът посочи, че колбасите не са препоръчителни.

Сред храните, които трябва да присъстват на масата, е по-постно месо, козе сирене, извара, варено яйце, кисело мляко, ябълки или друг пресен плод и др.

Трябва да се храним поне три пъти на ден – закуска, обед, вечеря. Добре е да има две междинни закуски – преди и следобед.

Лекарят обясни, че желанието за сладко може да се дължи на инсулинова резистентност.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Трагедия с двама българи на Халкидики
17:58 / 03.01.2026
Фатален инцидент: Дърво уби майка на две деца
17:59 / 03.01.2026
Любо Пенев: Загубих човек, който беше моята опора, пример и сила ...
16:40 / 03.01.2026
Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече...
16:36 / 03.01.2026
Българската банда, извършила най-голямата измама с помощи във Вел...
16:13 / 03.01.2026
Колко ще струва купуването на месец недостигащ стаж за пенсия в е...
15:17 / 03.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
Отиде си великият Димитър Пенев!
Електронно таксуване в градския транспорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: