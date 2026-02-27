Деца до 14 години ще могат да бъдат сами навън до 20:00 часа, а младежите до 18 години - до 22:00 часа. До 10 000 лева глоба може да платят родители, които оставят децата си сами навън след определения час. Това предвижда обединен законопроект, изготвен по реда на ПОДНС. Той стъпва върху вече приети на първо четене промени в Закон за здравето.Предлагат се и изменения в Закон за закрила на детето. Въвежда се вечерен час за непълнолетни.След този час те няма да имат право да посещават сами заведения за хранене и развлечения. Ако са в ресторант, бар или дискотека, ще трябва да бъдат с родител, настойник или попечител.Санкциите са сериозни. За първо нарушение глобата е от 2000 до 5000 лева. При повторно - от 5000 до 10 000 лева.Ако текстовете бъдат окончателно приети, контролът върху присъствието на деца в обществени места вечер ще стане по-строг. Отговорността ще бъде изцяло на родителите.