До 10 000 лева глоба може да платят родители, които оставят децата си сами навън след определения час
Предлагат се и изменения в Закон за закрила на детето. Въвежда се вечерен час за непълнолетни.
След този час те няма да имат право да посещават сами заведения за хранене и развлечения. Ако са в ресторант, бар или дискотека, ще трябва да бъдат с родител, настойник или попечител.
Санкциите са сериозни. За първо нарушение глобата е от 2000 до 5000 лева. При повторно - от 5000 до 10 000 лева.
Ако текстовете бъдат окончателно приети, контролът върху присъствието на деца в обществени места вечер ще стане по-строг. Отговорността ще бъде изцяло на родителите.
Stef0o
преди 27 мин.
Че то и сега има вечерен час. Само че дискотеките са пълни с хлапета с подписани декларации от първия срещнат за придружител.
