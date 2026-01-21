ЗАРЕЖДАНЕ...
|Данни на Евростат показват, че България е на първо място по плодовитост в ЕС
По повод празника представяме последни данни от Евростат, които показват, че България е заема първо място в Европейския съюз по коефициент на плодовитост, показа справка на ФОКУС. През 2023 г. средно на една жена в България са се падали 1,81 деца – най-високата стойност в ЕС. След страната ни се нареждат Франция (1,66 деца на жена) и Унгария (1,55).
За разлика от това, най-ниските коефициенти на плодовитост са наблюдавани в Малта (1,06 раждания на жена), Испания (1,12) и Литва (1,18).
През 2023 г. в ЕС са родени 3,67 милиона бебета, което е намаление с 5,4% спрямо 3,88 милиона през 2022 г. Това е най-големият годишен спад, регистриран от 1961 г. насам. Средният коефициент на плодовитост в ЕС през 2023 г. е 1,38 деца на жена, при 1,46 през 2022 г., което показва продължаващ спад на раждаемостта в повечето европейски държави.
