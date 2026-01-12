ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Ванушка Стефанова: Очакваше се
"Има заболеваемост от грип, доказват бързите текстове. Висока температура, болки в тялото, болки в гърлото, главоболие и суха кашлица – уместно е да бъде тестван пациентът. Първите 48 часа са определящи за ефектите от лекарствата. Ранното лечение определя добрата прогноза“, обърна внимание тя в ефира на bTV.
Д-р Стефанова напомни, че е по-добре да не се самолекуваме, а да посетим лекар възможно най-рано.
"Най-вероятно ще се приближим до грипна епидемия през седмицата. Поставяйте маски. За ваксини вече е късно“, подчерта тя.
Допълни, че грипът е изместил ковид.
