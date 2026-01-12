ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Милена Миткова, УНГ: Възпалението на средното ухо е едно от сериозните усложнения от грипа
"Едно от сериозните усложнения на грипа е възпаление на средното ухо. Рисковете са съответно намаляване на слуха и възможност, ако инфекцията не се овладее в острия момент, тя може да се превърне в хронична такава. Но, ако не бъде овладяна в амбулаторни условия, съответно следва хоспитализация при нас или в друго лечебно заведение с подобен статут. Част от хоспитализацията включва и хирургично лечение.“
Лекарят препоръча родителите да промиват нослетата на децата с физиологичен разтвор под формата на спрей като профилактика.
"По този начин се почиства носната кухина от секрети, които биха могли да доведат до възпаление. Когато има епизод на инфекция, това се прави по-често с цел да се евакуира секрецията, която най-често се стича назад в носоглътката, в гърлото, по-трудно се локализира от родителя, а малките деца невинаги успяват да си издухат нослетата.“
С всяка изминала година бактериалната резистентност става все по-голяма и това води до по-трудно овладяване на усложненията от грип, допълни д-р Милена Миткова.
По думите ѝ причина за тази резистентност е безразборният прием на антибиотици. "Дори за една на пръв поглед банална хрема се изолират бактериални щамове, които се оказват резистентни към повечето приложими в практиката антибиотици“, каза експертът.
Д-р Миткова посъветва родителите да не започват антибиотично лечение в детските нослета, само защото се е появил жълто-зелен секрет и само за да си спестят посещение при лекар.
