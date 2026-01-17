ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българската баница се превърна в кулинарен хит във Франция
В страната на кроасаните, багетите и киша, баницата успя да предизвика истински фурор. Изданието я представя като бърза, хрупкава и изключително апетитна алтернатива на традиционния киш – подходяща както за вечеря, така и за закуска.
В публикацията баницата е описана като семейно и утешаващо ястие, което се приготвя за около 30 минути, без сложни техники. Французите препоръчват да се поднася със салата, кисело мляко или силно кафе. Освен рецептата, статията разказва и за традициите, които правят баницата важна част от българската трапеза.
Материалът предизвика стотици реакции в социалните мрежи и бързо събуди добре познат балкански спор – чия всъщност е баницата. В коментарите се включиха потребители от различни държави на Балканите, които посочват, че ястието има множество варианти и различни имена в региона, предаде NOVA.
Докато онлайн дискусиите продължават, интересът към баницата във Франция се усеща съвсем реално. В българските магазини в страната търсенето на кори, сирене и готова баница нараства. Продавачи споделят, че продуктите често се изчерпват, а все по-често сред клиентите има и французи, които откриват вкуса на българската кухня.
Историята на баницата води началото си от Балканите и се предава от векове. Самото ѝ име произлиза от старославянска дума със значение "сгъвам, нагъвам“ – точно както се подреждат фините кори.
