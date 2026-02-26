Българка застава начело на американски град

© Българката Миглена Димов беше официално назначена за градски мениджър на Стоун Маунтин по време на заседание на Общинския съвет на 17 февруари 2026 г.



Решението идва след обстойно обсъждане и заявен ангажимент за стабилно и последователно управление на града.



Стоун Маунтин е предградие на Атланта, разположено на около 25 км източно от центъра, с население от приблизително 6500 души.



Градът е известен с природно-историческия комплекс Stone Mountain Park и внушителния гранитен барелеф на Стоун Маунтин – сред най-големите монументални релефи в света.



Позицията на градски мениджър е ключова в управлението на общината. Като главен административен ръководител Димов ще отговаря за цялостната координация на общинските дейности, изпълнението на политиките на кмета и Общинския съвет, както и за ефективното управление на бюджета и ресурсите. От нея се очаква стратегическо лидерство, строг фискален контрол и прозрачност в работата с администрацията, бизнеса и жителите.



Маги Димов има над пет години опит в сферата на общинското икономическо развитие. До момента тя изпълняваше длъжността временен градски управител и директор по икономическо развитие в Стоун Маунтин.



Родена в Ямбол, тя завършва бакалавърска степен в университет "Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, както и магистратура по икономика и организация на туристическия бизнес. През 2021 г. придобива и магистърска степен по бизнес администрация от Kennesaw State University.



Димов живее в района на Атланта със съпруга си Александър и двете им деца.