|Българка застава начело на американски град
Решението идва след обстойно обсъждане и заявен ангажимент за стабилно и последователно управление на града.
Стоун Маунтин е предградие на Атланта, разположено на около 25 км източно от центъра, с население от приблизително 6500 души.
Градът е известен с природно-историческия комплекс Stone Mountain Park и внушителния гранитен барелеф на Стоун Маунтин – сред най-големите монументални релефи в света.
Позицията на градски мениджър е ключова в управлението на общината. Като главен административен ръководител Димов ще отговаря за цялостната координация на общинските дейности, изпълнението на политиките на кмета и Общинския съвет, както и за ефективното управление на бюджета и ресурсите. От нея се очаква стратегическо лидерство, строг фискален контрол и прозрачност в работата с администрацията, бизнеса и жителите.
Маги Димов има над пет години опит в сферата на общинското икономическо развитие. До момента тя изпълняваше длъжността временен градски управител и директор по икономическо развитие в Стоун Маунтин.
Родена в Ямбол, тя завършва бакалавърска степен в университет "Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, както и магистратура по икономика и организация на туристическия бизнес. През 2021 г. придобива и магистърска степен по бизнес администрация от Kennesaw State University.
Димов живее в района на Атланта със съпруга си Александър и двете им деца.
