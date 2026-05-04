Фалитът на американската нискотарифна авиокомпания "Спирит Еърлайнс“ доведе до внезапна загуба на работа за хиляди служители и породи сериозни притеснения за бъдещето на авиационния сектор. Сред засегнатите е и българската стюардеса Миряна Сикъл, която губи позицията си след пет години работа в компанията.

Новината за съкращенията идва неочаквано - на 1 май, Международния ден на труда. "Загубата на тази работа я приемам като лична загуба. Получихме имейл следобед и така разбрахме“, споделя тя. Иронично, първият и последният ѝ полет със "Спирит“ са били до Лас Вегас.

Общо около 19 000 служители са засегнати от фалита, като почти всички са освободени. Очаква се единствено част от административния и финансовия персонал да остане временно, за да обработи дължимите плащания. Въпреки това, служителите няма да получат допълнителни обезщетения.

Макар признаците за финансови затруднения да са били налице, мнозина са се надявали на по-благоприятен развой. Още при предишни сътресения компанията е повишила цените на билетите, а според експерти подобна тенденция ще се задълбочи.

"Цените на самолетните билети драстично ще се повишат, което ще направи пътуването почти недостъпно за обикновения човек“, предупреждава пред БНТ Миряна. По думите ѝ, при предишно оттегляне на компанията от определени маршрути, цените са скочили с над 14% почти незабавно.

Допълнителен натиск върху авиационния сектор оказват глобалните фактори като високите цени на горивата и геополитическото напрежение. Това поставя по-малките авиокомпании в особено уязвимо положение.

Личната ситуация на Миряна също е усложнена. Освен че губи работата си, тя остава и без здравна застраховка, която е била осигурявана от работодателя ѝ. След като пристига в САЩ през 2008 г. и прекарва близо десетилетие извън пазара на труда поради майчинство, тя успява да изгради кариера като стюардеса. Сега обаче е изправена пред трудната задача да намери нова позиция в сектор, който не предлага много възможности в момента.

Фалитът на "Спирит Еърлайнс“ е първият в такъв мащаб в Съединените щати от близо две десетилетия насам и поставя редица въпроси за стабилността на нискотарифния модел в условията на глобални икономически предизвикателства.