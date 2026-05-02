Влади Прохорова-Христов, председател на българската общност в Сидни, споделя вълнуващата история на своето 13-годишно приключение в Австралия, където намира любовта и създава "малка България“. Тя разказва за пътя си от Англия до Океания, за активната роля на българското училище и за несломимата си връзка с родината.

Влади заминава за далечната страна през 2013 г. след дълъг престой в Англия, търсейки по-добър климат и ново начало. Пътуването ѝ започва като приключение без работа и дом, но завършва със съдбовна среща с нейния бъдещ съпруг още в първите часове след кацането ѝ на австралийска земя.

Днес тя е доктор по спортни науки и идва от семейство на заслужили майстори на спорта. Нейната майка е първият селекционер и треньор, открила волейболната легенда Владимир Николов. Влади успешно прилага опита си в Австралия, помагайки на много хора чрез фитнес и здравословно хранене.

Българската общност в Сидни е сплотена около своето училище, където всяка неделя се събират деца и родители. Общността поддържа духа жив чрез българско училище за най-малките, клуб по тенис на маса и игри на карти, танцови състави, които участват в мултикултурни фестивали.

Въпреки че се чувства приета в Австралия и оприличава местните на пловдивчани заради техния "айляк“ и спокойствие, Влади признава пред bTV, че сърцето ѝ остава раздвоено. Тя се прибира в България всяка година, за да види семейството си и да се докосне до природата и традициите, които нищо не може да замени. Нейната 4-годишна дъщеря също расте с любов към българските обичаи и очаква с нетърпение всяко посещение в родината.