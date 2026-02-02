ЗАРЕЖДАНЕ...
|България иска Розовата долина да влезе в списъка за културно наследство на ЮНЕСКО
Инициативата е на Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика", Министерството на земеделието и храните и Община Казанлък.
Целта е вписването да съхрани традициите, свързани с производството на маслодайна роза, както и всички богатства на региона по отношение на културата и историята.
Започва и подготовка за регистрацията на региона в системите за селскостопанско наследство с глобално значение на Организацията за прехрана и земеделие (ФАО).
"Искаме да обхванем и да разширим защитата на традициите, не само на самия продукт, но и на всички засегнати - производители, читалища, младото поколение", заяви Гергана Андреева от асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика".
"Смятам, че всяко обединение, което цели представяне и популяризиране на възможностите на региона и на наследството, уникално за всеки регион, е изключително важно", каза пред Bulgaria ON AIR съветникът на министъра на туризма Амелия Гешева.
