|България е втора в Европа в срамна статистика
Процентът е значително по-висок за хората, изложени на риск от бедност, на 19,4%, отколкото за хората, които не са изложени на риск от бедност (6,4%).
На национално ниво най-висок дял на хората, изложени на риск от бедност, които не могат да си позволят пълноценно хранене, е регистриран в Словакия (39,8%), следвана от България (37,7%) и Унгария (37,3%). От друга страна, най-ниските дялове са регистрирани в Кипър (3,5%), Ирландия и Португалия (и двете по 5,1%).
Възможността за осигуряване на храна с месо, риба или вегетариански еквивалент през ден е сред показателите, наблюдавани на ниво домакинство, за да се изчисли процентът на тежки материални и социални лишения. Това е един от компонентите на показателя за хора, изложени на риск от бедност или социално изключване. Показателят се използва за наблюдение на водещата цел относно бедността и социалното приобщаване на Плана за действие по Европейския стълб на социалните права.
Пожар в Рила
18:53 / 28.08.2025
Паскал с четири обвинения
18:54 / 28.08.2025
И резиденция "Банкя" попада в списъка с "ненужните" държавни имот...
18:54 / 28.08.2025
Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била...
17:40 / 28.08.2025
Инициативата за сексуалната връзка между учителя и ученичката дош...
17:35 / 28.08.2025
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не би...
16:52 / 28.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
