Депозитите на домакинствата в българската банкова система отбелязват ръст от 20,3% на годишна база, достигайки 55,782 млрд. евро към края на февруари тази година.



Това показват данните на Българската народна банка. Година по-рано - в края на февруари 2025 г. те са възлизали на около 46,4 млрд. евро, което означава увеличение с приблизително 9,4 млрд. евро.



На месечна база се наблюдава леко забавяне на темпа на растеж - през януари той е бил 21%.



Депозитите на нефинансовите предприятия достигат 26,029 млрд. евро към края на февруари 2026 г., като нарастват с 8,3% спрямо същия месец на предходната година. За сравнение, през януари годишното увеличение при тях е било 9,2%.



При финансовите предприятия също се отчита ръст, макар и при забавящ се темп - 13,4% на годишна база през февруари при 17,6% месец по-рано. В края на февруари техните депозити възлизат на 2,440 млрд. евро.



Общият обем на депозитите в неправителствения сектор достига 84,251 млрд. евро към края на февруари 2026 г., което се равнява на 68,3% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Месец по-рано те са били 83,719 млрд. евро (67,9% от БВП). На годишна база депозитите в сектора нарастват с 16,1%, при 17% ръст през януари.