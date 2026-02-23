ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българи изпитаха невъобразим ужас: 23 багажа не пристигнаха с чартърен полет от София до Шарм ел Шейх
Полетът, изпълнен на 22 февруари, е излетял със закъснение от близо два часа. Вместо в обявения час 6:00 ч., самолетът е излетял в 7:50 ч. По информация на пътници, закъснението е било обяснено с товарене на багаж, но според тях реалната причина е била липса на екипаж. При пристигането си в Шарм ел Шейх част от туристите са установили, че багажът им липсва.
По думите им, общо 23 куфара не са били натоварени на самолета. На място са съставени протоколи за липсващ багаж. Пътниците посочват, че са направени многократни опити за връзка с туроператора "Емералд“, откъдето са заявили, че са запознати с проблема и работят по случая, като са уточнили, че багажът се намира в Оман.
От своя страна от Bulgaria Air, по думите на засегнатите, при многократни обаждания са давани неясни отговори, като отговорността е била насочвана към туроператора и към наземния оператор в Шарм ел Шейх. Групата включва и по-възрастни хора, които са били изключително притеснени от ситуацията. Почивката е 7-дневна, като на туристите е било обяснено, че е възможно багажът да бъде доставен в рамките на седмица, когато те ще се връщат обратно към България.
Според пътниците ситуацията създава сериозни неудобства, тъй като те остават без лични вещи за целия си престой.
Сред засегнатите има и хора, които приемат специални медикаменти, намиращи се в чекирания им багаж. Към момента се очаква официална позиция от авиокомпанията и туроператора относно причините за инцидента и сроковете за доставяне на липсващия багаж.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Брутален вандализъм в СПА столицата ни
13:49 / 23.02.2026
Често изисквани документи вече ще се проверяват служебно
12:58 / 23.02.2026
Бойко Борисов: Тези избори няма да са честни
12:43 / 23.02.2026
Гюров кроял кабинет още "преди да знае", че ще е служебен премиер...
12:45 / 23.02.2026
Служителите в държавния сектор получават средно с около 13 процен...
12:26 / 23.02.2026
България е дъното в Европа, средното богатство е едва 48 хиляди е...
12:04 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS