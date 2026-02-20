ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близо 200 случая в Европа: Опасният токсин в адаптираните млека се появи и в неизтеглени партиди
Според скорошен доклад на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) и Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), Австрийската агенция за здраве и безопасност на храните (AGES) е съобщила за четири подозителни случая на отравяне с цереулид при кърмачета.
Министерството на здравеопазването също е потвърдило четирите подозителни случая в четвъртък вечерта: "Австрийските власти разполагат понастоящем с четири случая на бебета, при които подозрението за отравяне с цереулид е потвърдено. Въпросните случаи датират от календарните седмици 52 (2025), пет и шест“, се посочва в съобщението.
След първоначалния доклад на Nestlé за възможно подозрение за цереулид, отговорните власти "незабавно стартираха цялостна програма за тестване“. Това включва тестване на продукти на пазара, както и вземане на проби в подозителни медицински случаи.
Засегнатите деца са на възраст между нула и единадесет месеца. Токсинът цереулид е открит в храната, консумирана от едно бебе. Две други деца са консумирали продукти от изтеглените партиди, а четвъртото дете е консумирало продукт от партида, която не е била изтеглена.
Едно от бебетата е било хоспитализирано, но всички останали вече са се възстановили. Симптомите са се проявили между 26 януари и 6 февруари 2026 г.
26 случая в болници в цяла Европа
Към средата на февруари 2026 г. властите в цяла Европа са докладвали за най-малко 26 бебета, които са били хоспитализирани с подозрение за отравяне с цереулид след консумация на изтеглени от пазара бебешки формули – всички те са били изписани след лечение.
Други засегнати страни са докладвали за многобройни случаи:
Белгия: 8 бебета, всички са се възстановили след потвърдена консумация на изтеглени продукти.
Дания: родителите на около 32 деца са докладвали за стомашно-чревни симптоми.
Франция: 11 бебета, лекувани в болница, всички се възстановили; разследват се и три смъртни случая, въпреки че все още не е потвърдена връзка с изтеглената бебешка храна.
Люксембург: 3 бебета са прегледани, две са хоспитализирани поради дехидратация, всички се възстановили.
Испания: 41 бебета със стомашно-чревни оплаквания, 13 хоспитализирани, всички изписани.
Великобритания: 44 бебета със симптоми след консумация на засегнатите продукти.
Най-скорошното замърсяване, докладвано на ECDC, е от 6 февруари 2026 г.
