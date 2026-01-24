Близки и почитатели се сбогуваха с Калин Терзийски

© Bulgaria ON AIR Близки, приятели и почитатели се сбогуваха с писателя Калин Терзийски днес.



Поклонението се състоя в ритуалната зала на Централните софийски гробища от 13:30 часа.



Писателят почина на 22 януари на 55-годишна възраст. Тъжната вест съобщи неговят брат във Facebook.



Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София. По образование е психиатър.



През 2000 г. напуска работата си на лекар и се отдава изцяло на писането. Издава няколко сборника с разкази и три стихосбирки. Заедно с Деяна Драгоева е автор на романа "Алкохол“.



Терзийски е известен и с работата си като сценарист за множество телевизионни и радиопредавания.