ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Банкер: Голямата разлика спрямо бума през 2008 г. е, че тогава се отпускаха кредити без изискване за доказване на доходи
В предаването "Тази сутрин“ по bTV банкерът Теодор Маринов коментира равносметката на банковия сектор, реакцията на клиентите и какво ще се случи с лихвите по кредитите, спестяванията и какви реални ползи усещат гражданите и бизнесът.
"Нашата равносметка е позитивна. Процесът премина добре и гладко. Имахме две големи предизвикателства. Едното беше адаптирането на банковите системи. Това е нещо, за което се подготвяхме от 2022 година“, обясни Маринов и припомни, че на два пъти е отлагана датата за влизане в еврозоната.
"Няма повишаване на таксите в банките. Имаме законодателство, с което до август няма промени в цените. Това се спазва от банките и повечето бизнеси. Специално в банките може лесно да се проследи. Има няколко вида такси. Едните са с обработката на парични средства в брой (банкомати и теглене на каси). За да може да функционират банкоматите, има растящи разходи и може да има увеличение на таксите. При дигиталните услуги не очакваме поскъпване, а очакваме клиентите да имат по-добри предложения“, посочи Теодор Маринов.
"Не очакваме промени в ипотечните кредити и лихвите. Кредити не се отпускат лесно. Извършват се проверки и трябва да сме сигурни, че клиентът може да обслужва кредитът. Това е голямата разлика с бума през 2008 година, когато имаше кредити без доказване на доход“, обясни банкерът.
"В банковите кредити не виждам влошаване. Нивото на лошите кредити е на едно от най-ниските нива за последните 25 години. Ние работим с данни и нямаме причина за притеснение. Не говорим за увеличаване на задлъжнялостта, която да не позволи на клиентите да обслужват кредитите си“, каза още банкерът Теодор Маринов.
Банките в еврозоната са задължени да поддържат определено количество средства в текущите си сметки при своята национална централна банка (НЦБ) в Евросистемата. Тези средства се наричат минимални резерви.
Обикновено задължителните минимални резерви на банките се определят за период от шест до седем седмици, известен като "период на поддържане на резервите“. Преди началото на всеки период на поддържане задължителните минимални резерви на банките се изчисляват като 1% от определени пасиви в техните баланси – главно депозити на клиенти и дългови ценни книжа с матуритет до две години.
Преди България да влезе в еврозоната минималните резерви бяха 12%.
"Това са средства на нашите депозанти, които ние държахме в БНБ. 12% бяха в БНБ. Бяха отпуснати 11%. 70% от тях ще бъдат използвани за отпускане на кредити за бизнеса и потребители“, коментира Маринов
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
До 95% от брокерите на недвижими имоти в сегашния им вид ще изчез...
08:38 / 26.02.2026
Иво Сиромахов: Аз съм потресен!
08:35 / 26.02.2026
Днес ще опитат да махнат Сарафов
08:09 / 26.02.2026
Теодора Георгиева: Аз не мога да разбера какво точно е нарушениет...
08:13 / 26.02.2026
Температурите падат до минус 6 градуса след 24 часа
08:11 / 26.02.2026
Зорница Славова: Големите бизнеси, които смятаха България за стра...
22:36 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS