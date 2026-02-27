Във връзка със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е проведен официален контрол на доставена суровина – слънчоглед с произход Аржентина. Пробите са взети непосредствено след акостирането на кораба на пристанище "Варна“ на 25.02.2026 г. през нощта и са насочени за лабораторно изпитване по показатели, свързани със съответствието с изискванията на действащото европейско законодателство. БАБХ информира за резултатите от проведените анализи:Извършеният анализ показва съдържание на олово, кадмий и никел, като получените резултати са под пределно допустимите концентрации, определени в Регламент (ЕС) 2023/915. В тази част пробата е в съответствие.При анализа за остатъчни количества от пестициди е установено наличие на активните вещества пиримифос-метил, делтаметрин и малатион. Към резултатите е приложена неопределеност на измерването (50%), което е съгласно нормативните изисквания (SANTE).По отношение съдържанието на активното вещество пиримифос-метил, пробата, с приложена неопределеност, е под максимално допустимата стойност. За активните вещества малатион и делтаметрин са установени стойности над максимално допустимите нива (MRL), определени в Регламент (ЕО) № 396/2005 - съответно приблизително три пъти за малатион и пет пъти за делтаметрин. По отношение остатъците от пестициди пробата е в несъответствие с изискванията.При осъществяването на официалния фитосанитарен контрол и контрола на качеството на зърното от слънчоглед, не са констатирани отклонения от фитосанитарното законодателство и стандартите за качество на зърното.Според официално писмо от вносителя на суровината, същата ще бъде използвана за индустриална преработка и износ към трети страни, съответно не следва да се появи на българския пазар. Контролът върху процеса по внос, преработка и износ на аржентинския слънчоглед ще бъде осъществяван от БАБХ в партньорство със съответните контролни органи.