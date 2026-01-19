ИЗПРАТИ НОВИНА
Атакуват ни с фалшиви сметки за ток
Автор: Десислава Томева 14:08Коментари (0)1053
© ФОКУС
Електрохолд Продажби уведомява своите клиенти за установени опити за фишинг измами чрез изпращане на фалшиви имейли, в които се твърди, че са прикачени фактури за електроенергия. Идентифицираните до момента атаки са насочени към бизнес потребители. Имейлите са получени и от фирми, които не са клиенти на дружеството.

Компанията призовава получателите да бъдат изключително бдителни и внимателно да проверяват електронните съобщения. Един от основните признаци за измама в конкретния случай е, че имейл адресът на подателя е некоректен и съвпада с имейл адреса на получателя. Част от посочените в имейла линкове също са подвеждащи.

Електрохолд Продажби изпраща електронни фактури единствено от следния официален имейл адрес: info@invoices.electrohold.bg

При съмнение за измама:

– Трябва да се проверява имейла, от който е изпратено съобщението;

– Не трябва да се отварят файлове и линкове;

– Не трябва да се предоставят лични или финансови данни.

При необходимост от допълнителна информация или съмнение за злоупотреба, клиентите може да подадат сигнал през официалните канали за обслужване на клиенти на Електрохолд Продажби или на https://info.electrohold.bg/webint/vok/contact-us.php.







